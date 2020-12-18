Diyarbakır’da feci kaza: Anne öldü, baba çocukları yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen feci trafik kazasında araçta bulunan anne hayatını kaybederken, baba ve iki oğlu ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Bismil ilçesi Sinan köyü mevkiinde Rıdvan Güzel'in kullandığı 72 EA 651 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucundan şarampole devrildi. Araçtaki Medine Güzel feci kazada hayatını kaybetti. Baba Mehmet Emin Güzel ile çocukları araç şoförü Rıdvan ve Ömer ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerini durumu 156 jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba ve iki oğlu, ambulanslarla Bismil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılardan Ömer Güzel'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.