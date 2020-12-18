Düzce’de zehir tacirlerine operasyon

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, biri gasp suçundan cezaevinde yatmakta olan 3 kişini, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

Ulaşılan bilgiler doğrultusunda başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu 16 Aralık 2020 günü Beyciler, Karaca ve Orhangazi Mahallelerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda E.B(43) ve B.G(27)yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan operasyonlarda ise bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Konu ile ilgili adliyeye sevk edilen E.B ve B.G tutuklanırken, hakkında işlem başlatılan ve başka suçtan tutuklu bulunan B.A'nın da bu suçtan da hakkında tutukluluk kararı verdi.