Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ Emniyetinden uyuşturucuyla mücadele çalışması

Emniyetinden uyuşturucuyla mücadele çalışması

'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 18.12.2020 15:24 ABONE OL
Elazığ Emniyetinden uyuşturucuyla mücadele çalışması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satışını ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

Son iki hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evinde gönderildi. Uygulamalarda ayrıca uyuşturucu kullandığı belirlenen 55 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.

Yapılan şok uygulamalar ve operasyonlarda 71 gr metamfetamin maddesi, 965 gr kubar esrar maddesi, 53 adet uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı, 13 gr toz esrar maddesi ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ Emniyetinden uyuşturucuyla mücadele çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA