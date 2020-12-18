Elazığ Emniyetinden uyuşturucuyla mücadele çalışması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde satışını ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

Son iki hafta içerisinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evinde gönderildi. Uygulamalarda ayrıca uyuşturucu kullandığı belirlenen 55 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.

Yapılan şok uygulamalar ve operasyonlarda 71 gr metamfetamin maddesi, 965 gr kubar esrar maddesi, 53 adet uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı, 13 gr toz esrar maddesi ele geçirildi.