Elazığ SGK İl Müdürü hayatını kaybetti

Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, koronavirüse yenik düştü. 25 Kasım tarihinde sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyuran Ayhan Tuncer, durumunun ağırlaşması üzerine önce hastaneye ardından da yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen İl Müdürü Ayhan Tuncer bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
SGK İl Müdürlüğü görevine atandıktan sonra başarılı çalışmalara imza atan Ayhan Tuncer'in vefat haberi yakınlarıyla birlikte tüm Elazığ kamuoyunu yasa boğdu.