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İl Müdürü hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gören İl Müdürü hayatını kaybetti.

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 18.12.2020 20:27 ABONE OL
Elazığ SGK İl Müdürü hayatını kaybetti

Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, koronavirüse yenik düştü. 25 Kasım tarihinde sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyuran Ayhan Tuncer, durumunun ağırlaşması üzerine önce hastaneye ardından da yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen İl Müdürü Ayhan Tuncer bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

SGK İl Müdürlüğü görevine atandıktan sonra başarılı çalışmalara imza atan Ayhan Tuncer'in vefat haberi yakınlarıyla birlikte tüm Elazığ kamuoyunu yasa boğdu.

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Elazığ SGK İl Müdürü hayatını kaybetti
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