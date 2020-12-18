Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kazma Bağları mevkiinde bir ikametin profil çatı işini yapan kaynak ustası Ali Denizdurduran (40), elindeki demirin evin üst kısmından geçen elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, akıma kapılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden işçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri incelemenin ardından Denizurduran'ın cansız bedeni Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.