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Engelli minik ’ye sürprizi

ilçesinde Belediye, zihinsel ve fiziksel engelli 6 yaşındaki ’ye sürprizi yaptı. Kızıltepe Belediyesi, zihinsel ve fiziksel engelli olan minik Emine’nin ailesinden gelen istek üzerine harekete geçerek sürprizi doğum günü hazırladı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Giriş Tarihi: 18.12.2020 22:01 ABONE OL
Engelli minik Emine’ye doğum günü sürprizi

Belediye ekipleri 6 yaşına giren Emine'nin doğum gününde kendisini evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı. Beraberlerinde götürdükleri pastayla doğum gününü evinde kutladı.

Belediye Ekiplerinin elinde pastayı gören minik Emine ve ailesinin mutluğu yüzüne yansıdı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Emine pastasını belediye ekipleri ile birlikte kesti. Hem pastayı hem de hediyeleri bir arada gören Emine'nin sevinci ailesi ve belediye ekiplerini duygulandırdığı doğum günü etkinliğinde Hediye paketlerini büyük bir mutlulukla açan Emine, elbise ve oyuncağı görünce gözleri büyük sevinç yaşadı. İlçe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın hediyelerini ve doğum günü mesajını da ileten belediye ekipleri Emine'nin keyifli bir doğum günü geçirmesine vesile oldu.

Kızımız ilk defa hediye ve pasta ile birlikte doğum günü kutladı diyen 6 Yaşına basan minik Emine'nin ailesi de: " Kızımıza hediye olarak alınan elbise ve oyuncak için kaymakam beye çok teşekkür ederiz. Devletimiz hep yanımızda, bu güzel günde kızımı sevindirdikleri için kaymakam beye teşekkür ediyoruz." dedi.

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Engelli minik Emine’ye doğum günü sürprizi
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