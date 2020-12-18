Erciyes'te sarı basın kartı sahiplerine ücretsiz hizmet

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erciyes sezonu açtı. Hafta sonu Ukrayna'dan Carter seferi ile gelecek turistleri ağırlayacak olan Erciyes de, sarı basın kartı sahibi gazetecilere de ücretsiz teleferik hizmeti verilecek. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin talebi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan kararla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen sarı basın kartı sahibi yurt genelindeki tüm gazeteciler Erciyes'te teleferik hizmetinden ücretsiz yararlanacak.

ERCİYES'İN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 2020-2021 sezonunda şehit yakınları, gazilerimiz ve Kayak Merkezi'nde görevli askeri ve sivil personelle birlikte sarı basın kartı sahibi gazetecilere de gondol ve diğer teleferik hizmetlerinden ücret alınmamamsını karar bağladığını söyledi. Bu kararın Erciyes'in tanıtımına katkı vereceğini belirten Altınkaya; "Bu karar nedeniyle başta, Başkan Memduh Büyükkılıç olmak üzere, Belediye Meclisi'ne teşekkürü borç biliyorum. Bu hizmetten sadece Kayseri'deki sarı basın kartı sahipleri değil, yurt genelindeki tüm kart sahibi meslektaşlarımız yararlanabilecek" diye konuştu.