Eski koca böyle tehdit etti: “Şikayet edersen seni öldürürüm, polisi ararsan cenazen çıkar”

"BİZ BU ŞAHISTAN KURTULAMIYORUZ"

Polat, "Ben sadece bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Kira borçlarım var, iki çocuğumlayım ve hiç kimsem yok. İşe giremedim çalışamıyorum. Çocuklar gelecek dövecek diye korkuyor. Ailem de vefat etti, çocukları bırakacak kimsem de yok. Bu kişiyi ben istemiyorum, annesi bunu kliniğe mi yatırıyor ne yapıyorsa yapsın. Çocuklarımı yurda vermeyi düşünüyorum, bunun için CİMER'e yazdım. Korona virüse de yakalandık 4 ay önce ve hastanede yattık. Maddi ve manevi çöküşteyim" dedi.

"KARDEŞİM DOĞRU DÜZGÜN OTURMADIĞI İÇİN ONA BAĞIRIYOR, KIZIYOR VE VURUYOR"

Batuhan ve kardeşi Atakan Polat ise, "Babam geliyor işte kavga ediyor, bizi dövüyor. Şiddet uyguluyor. Sofrada kahvaltı yaparken kardeşim doğru düzgün oturmadığı için ona bağırıyor, kızıyor ve vuruyor. Yemeği boğazına koyuyor, bizi dövüyor, onu istemiyoruz" diye konuştu.