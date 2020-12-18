Evinde öldürülen Memiş kıskançlık kurbanı olmuş

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Ortaburun Köyünde oturan Aydın Memiş'in (55) bir süredir ortalıklarda görülmeyişi ve telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen yakınları, akşam saatlerinde evine giderek kontrol etmek istedi. Eve gidildiğinde ise Memiş'i kanlar içerisinde hareketsiz bulan yakınları hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, Memiş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonrasında, yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilen Memiş'in cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilen Memiş'in katil zanlı veya zanlılarını yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI

Jandarma olayla ilgili başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında öldürülen Memiş'in cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde memişin son olarak görüştüğü kişileri tespit eden ekipler, sevgili oldukları öğrenilen B.A (24) ile S.A'yı (22) gözaltına aldı. Gözaltına alınan çiftini önceki gece Memiş ile birlikte olduğu ve alkol aldıkları, bu esnada B.A ile Memiş arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve tartışma esnasında B.A'nın eline geçirdiği bıçak ile Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğü, ardından olayda kullandığı bıçağı sobaya atarak sevgilisi ile olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Gözaltındaki çiftin olayı itiraf ettikleri de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Her kişi şüphelinin de tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.