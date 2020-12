FETÖ’nün Zindaşti birlikteliği ekrana taşındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan firari savcı Zekeriya Öz, uyuşturucu baronu olduğu belirtilen İranlı Naci Şefi Zindaşti'yi Ergenekon Davası'nda 'terazi' kod adıyla gizli tanık yaptığı medyaya yansımıştı. Zindaşti'nin ifadeleriyle Balyoz ve Hrant Dink davalarının hâkimleri görevden alınmıştı.

ZİNDAŞTİ FİRAR ETMİŞTİ

Zindaşti ve adamları cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 21 Nisan 2018 yılında tutuklanmış, 22 Ekim 2018'de tutuksuz yargılanması için serbest bırakılmışlardı. Savcılık, cinayetler ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla soruşturulan ve ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz ile irtibatlı olan Zindaşti'nin serbest kalmasına itiraz etmişti. Bu itiraz neticesinde Zindaşti hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı ancak uyuşturucu baronu firar etmişti.

FETÖ'CÜ SAİD SEFA İLE ZİNDAŞTİ AYNI EKRANDA

FETÖ mensubu olan ve Fuat Avni sosyal medya hesabını yönettiği belirtilen Said Sefa ile İran istihbaratına çalıştığı belirtilen uyuşturucu baronu İranlı Naci Şefi Zindaşti ile Youtube kanalı Media Diem'de bir araya geldi. FETÖ ile irtibatı ortaya çıkan Zindaşti'ye Said Sefa, FETÖ ile irtibatının olmadığını ispatlamak maksadıyla ona sorular yöneltti. Said Sefa program boyunca Zindaşti hakkındaki iddiaları aklamak için uğraştı. "Zindaşti Özel Yayını" yapan Said Sefa, Zindaşti ile görüşmesini üç ayrı video olarak yayınladı.

ZİNDAŞTİ HER ŞEYİ İNKÂR ETTİ

Geçtiğimiz günlerde MİT'in yaptığı operasyonda, İran rejim karşıtı El-Ahvaziye örgüt lideri Habip Farajallah Chaab'ın İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin talimatıyla İran istihbaratı adına kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. İran istihbaratıyla birlikte hareket ettiği belirtilen Zindaşti, "Bu olayla hiç alakamız yok, nasıl dâhil edildiğimizi bilmiyoruz" diyerek kaçırılma olayını inkâr etti.

UYUŞTURUCU BARONLUĞUNU İNKÂR ETTİ

FETÖ'cü Said Sefa'nın "Siz uyuşturucu baronu musunuz?" soruna Zindaşti, "2014'e kadar normal bir vatandaştım. 2014'ten sonra Yunanistan'da uyuşturucu madde yakalandıktan sonra bu olayı benim organize ettiğimi düşündüler, o günden sonra baron dendi" diyerek inkârını sürdürdü.

ZİNDAŞTİ ZEKARİYA ÖZ İLE İRTİBATINI YALANLADI

FETÖ ile irtibatının olmadığının altını çizmesi için yönlendirme soruları soran Said Sefa, Zindaşti'ye FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ü de sordu. Said Sefa, "Uyuşturuculuktan tutuklandıktan sonra hapse kondunuz, Zekeriya Öz gelip Ergenekon ve Balyoz davaları devam ettiği süreçte gizli tanık olmanız konusunda sizinle anlaştı" cümlelerini kurarak Zindaşti'ye konuyla alakalı neler söyleyeceğini sordu. Ayrıntılı bir şekilde konuşan Zindaşti, sonrasında Zekeriya Öz ile sadece bir kez görüştüğünü, Zekeriya Öz'ün ifade vermesini istediğini ama ifade vermediğini ifade etti. Gizli tanık 'terazi' olarak lanse edildiğini ama gizli tanık olmadığını müfettişlere kendi ismiyle ifade verdiğini söyledi.

SAİD SEFA, ZİNDAŞTİ'NİN FETÖ İLE BAĞININ OLMADIĞINI İSPATLAMAYA ÇALIŞTI

FETÖ ile Zindaşti'nin bağının olmadığını ispatlamak için sorular yönelten Said Sefa, Zindaşti'ye "Gelelim, 2016 yılında gözaltına alınmanıza, gözaltına alındıktan sonra gizli tanık olduğunuz 'terazi' kod adıyla Zekeriya Öz'ün sizin tahliye ettiği iddiaları ortaya atıldı, oradan da sizi Gülen Cemaati'ne bağladılar, Gülen Cemaatinin uyuşturucu imamı olduğunu iddia ettiler. Ne anlama geldiğini bilmiyorum onun" dedi. Said Sefa program boyunca FETÖ ile Zindaşti'nin bağının olmadığını göstermek için bir yayın yaparak, yönlendirici sorular sordu.