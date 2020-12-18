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Freni boşalan tır 2 aracı biçti, 4 kişi yaralandı

’te freni boşalan tır 2 aracı biçti. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:28 ABONE OL
Freni boşalan tır 2 aracı biçti, 4 kişi yaralandı

Kaza, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Karayolları 18'nci Şube Kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İran 57A16610 plakalı tırın freninin boşalması sonucu önce kırmızı ışıkta bekleyen 34 DFE 020 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra Karayolları Şube Şefliğine ait duvara çarpan tır, park halinde bulunan başka bir aracıda altına alarak, durdu.

Sürücü ve plakaların belirlenemediği kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçta bulunan 4 kişi AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken, yapılan çalışmalar sonucunda yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Freni boşalan tır 2 aracı biçti, 4 kişi yaralandı
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