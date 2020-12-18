Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında ? , ?

Ülkemizde geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkili olan corona virüsü pandemisinde havaların soğumasıyla birlikte vaka sayılarında artışlar yaşanması sonrasında tedbir olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Bu bağlamda 19- tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında eczanelerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında ? öğrenmek isteyenler aynı zamanda , ? Sorusunu da araştırıyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 23:34 Son Güncelleme: 18.12.2020 23:34 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisinde sebebiyle vaka sayısında yaşanan artışlar nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu bağlamda 19 - 20 Aralık uygulaması öncesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? sorusuyla beraber eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularına yanıt arıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI, KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

19 - 20 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağın ile ilgili olarak eczanelerin açık olup olmadığı ve saat kaçta açılıp, kaçta kapanacağına ilişkin detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde şu ibare yer almaktadır.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.

Bu bağlamda sokağa çıkma yasaklarında eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Eczacı Odası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA