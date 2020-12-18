Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde şu ibare yer almaktadır.



Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.

Bu bağlamda sokağa çıkma yasaklarında eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.