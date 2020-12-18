Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisinde sebebiyle vaka sayısında yaşanan artışlar nedeniyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu bağlamda 19 - 20 Aralık uygulaması öncesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? sorusuyla beraber eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularına yanıt arıyor.
19 - 20 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağın ile ilgili olarak eczanelerin açık olup olmadığı ve saat kaçta açılıp, kaçta kapanacağına ilişkin detaylar şöyle;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde şu ibare yer almaktadır.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.
Bu bağlamda sokağa çıkma yasaklarında eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.
İstanbul Eczacı Odası resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.
Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.
Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.