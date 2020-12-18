Hamza Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamza Yerlikaya biyografisi…

Asrın Güreşçisi unvanlı, Türk spor tarihinin en önemli sporcularından olan Hamza Yerlikaya'ya ilişkin biyografik bilgiler vatandaşlarımız tarafından merak edilerek Hamza Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılıyor. Aynı zamanda "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" sahibi de olan Yerlikaya'yla ilgili merak edilen Hamza Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

HAMZA YERLİKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hamza Yerlikaya'nın TBMM internet sitesinde yer alan özgeçmiş bilgileri şöyle;