Hamza Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamza Yerlikaya biyografisi…

Asrın Güreşçisi unvanlı, Türk spor tarihinin en önemli sporcularından olan Hamza Yerlikaya'ya ilişkin biyografik bilgiler vatandaşlarımız tarafından merak edilerek Hamza Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılıyor. Aynı zamanda "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" sahibi de olan Yerlikaya'yla ilgili merak edilen Hamza Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…
Hamza Yerlikaya'nın TBMM internet sitesinde yer alan özgeçmiş bilgileri şöyle;
Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine'dir.
Sporcu; Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi.1993'de TCDD'de işçi olarak çalıştı. 1998'de Emlâk Bankası'nda, 1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur, 2006'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Müşavir olarak hizmet verdi. Uzun yıllar güreş sporu ile uğraştı birçok uluslararası başarılara imza attı. 2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu kazandı. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu.
1993 yılında Uluslararası Güreş Federasyonu (FILA) tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanını aldı. "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"nın sahibi oldu.Orta seviye İngilizce bilen Yerlikaya, evlidir.