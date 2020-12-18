Hatay’da 6 adrese eş zamanlı operasyon

İskenderun'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, aranan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İskenderun'da şafak vakti evden hırsızlık, açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından arananlara yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ve karma ekiplerle 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda Z. B., S. B., K. U., E. Ö., Ş. K., M.D. isimli şahıslar yakalandı, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirildi.