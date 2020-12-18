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Hem kendi zehirlendi, hem arkadaşlarını zehirledi

Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesinde 3 kişinin sahte alkolden zehirlenmesi üzerine soruşturma başlattı. Zehirlenen M.A., R.K. ile M.L.Ö. hastanede tedavi altına alındı. Yapılan araştırmada M.L.Ö.’nün Güzelçamlı Mahallesi’ndeki evinde hazırladığı sahte içkiden kendisini ve arkadaşlarını zehirlediği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:59 ABONE OL
Hem kendi zehirlendi, hem arkadaşlarını zehirledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde üç kişinin sahte alkolden zehirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sahte içkiden zehirlenen M.A., R.K. ile M.L.Ö. hastanede tedavi altına alındı. M.A. ve R.K. isimli şahıslar sahte içkiyi arkadaşları M.L.Ö.'nün evinde yaptığını birlikte içtiklerini söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri mahkeme kararıyla M.L.Ö.'nün evinde arama yaptı. Yapılan aramada 447 adet doluma hazır alkol şişesi, 2 adet 250 ml anason aroma verici, 36 adet bidon içerisinde etil alkol ele geçirildi. Hastanede tedavisi süren M.L.Ö. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin vatandaşların huzuru ve güvenliği için operasyonlara aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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Hem kendi zehirlendi, hem arkadaşlarını zehirledi
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