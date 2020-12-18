Hırsızlar motorize ekiplere yakalandı

Gaziantep'te bir işyerinden malzeme çalan 3 hırsız çaldıkları malzemelerle birlikte motorize ekipler tarafından yakalandı.Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa mahallesinde bulunan bir işyerinin deposundan çok sayıda mototsiklet yedek parçası çalan 3 kişi malzemeleri yükledikleri araca binerek kaçtı. Olayın gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen motorize ekipler hırsızlar şahısları çaldıkları malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılarla ilgili yasal işlem başlatıldı.