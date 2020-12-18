Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlar motorize ekiplere yakalandı

Hırsızlar motorize ekiplere yakalandı

'te bir işyerinin deposundan motorsiklet yedek parçası çalan 3 hırsız motorlu polislerce yakalandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 18.12.2020 22:29 ABONE OL
Hırsızlar motorize ekiplere yakalandı
Gaziantep'te bir işyerinden malzeme çalan 3 hırsız çaldıkları malzemelerle birlikte motorize ekipler tarafından yakalandı.
Şehitkamil ilçesinin Mithatpaşa mahallesinde bulunan bir işyerinin deposundan çok sayıda mototsiklet yedek parçası çalan 3 kişi malzemeleri yükledikleri araca binerek kaçtı. Olayın gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen motorize ekipler hırsızlar şahısları çaldıkları malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılarla ilgili yasal işlem başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlar motorize ekiplere yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA