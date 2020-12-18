İki ayrı operasyonda kaçak sigara yakalandı

Yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan iki ayrı aramada araçlar da çuval ve çanta içerisine gizlenmiş toplamda 1550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil - Midyat kara yolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan H.A. isimli şahsa ait ticari takside tütün arama köpeği Gönye'nin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada çuval ve çanta içine gizlenmiş vaziyette 750 paket kaçak sigara ele geçirilirken taksi sürücüsü H.A. ve yolcu olan B.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SİGARA KAÇAKÇISI JANDARMAYA TAKILDI

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda Nusaybin ilçesinde takibe alınan sigara kaçakçısı Girmeli yol kontrol ve arama noktasında durduruldu. Yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü B.K. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.