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İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

’ın Kozlu İlçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:54 ABONE OL
İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen kişilerin yakalanması için gerekli çalışmaları başlattılar.

Yapılan çalışma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezi ile Kozlu ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.G ve M.S'yi yakalayarak gözaltına aldılar.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, yapılan sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
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