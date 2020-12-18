Son dakika haberi! İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

BURSA'DA DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU

Bursa'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala oluşan trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.



İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu. Kısıtlama öncesi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bursa- Ankara yolunda trafiğe neden oldu. Kent trafiğinin önemli noktalarından olan Acemler Kavşağı'ndan Bursa ve Ankara yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Kısıtlama öncesi kentte yüzde 60 oranında arttığı öğrenilen trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.