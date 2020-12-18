İşyeri kurşulayan 2 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Asma Mahallesi Kemerbaca mevkiinde bulunan iki iş yeri kurşunlandı.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube ekiplerinin özel çalışması sonucunda işyerlerine koyu renkli bir araçtan tabanca ile ateş açıldığı belirlendi. Aracı ve aracin içinde bulunan M.K. (35) ve H.S. (38) adlı şüphelileri de belirleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Suç aleti tabancayı ele geçiren ekipler, ateş ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheliyi, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.