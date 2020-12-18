İzmir’de ünlü pastanenin sahibi korona kurbanı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde 23 yıl önce kurulan Bravo Pastanesi'nin sahiplerinden Durmuş Sevgi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Karşıyaka ve İzmir'de 7'den 70'e herkes tarafından tanınıp sevilen Durmuş Sevgi'nin ölümü başta ailesi olmak üzere yakınlarını, çalışanları ve sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi gören Sevgi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Sevgi koronavirüs önlemleri kapsamında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nefesi Sevgi cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.