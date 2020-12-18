Jandarma evde 2 kilo 385 gram uyuşturucu buldu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluların tespiti ve yakalanması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstihbarî çalışma sonucunda Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaşılınca operasyon için düğmeye basıldı. Mahkeme kararıyla B.T. isimli şahısın evine baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda meşe olarak tabir edilen 424 adet beyaz kâğıda sarılı satışa hazır 940 gram kubar esrar ile 1445 gram tek paket halinde esrar ele geçirildi. Toplam 2 bin 385 gram esrara jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Zanlı B.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltında alındı. Zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından halkın huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız devam edeceği vurgulandı.