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Kaçak hafriyat dökerken jandarmaya yakalandılar

’da çevre kontrolü yapan Jandarma ekipleri, zeytinlik alana hafriyat döken kamyon sürücülerine ve bağlı oldukları şirketlere ceza yağdırdı.

AYHAN FİDAN
Giriş Tarihi: 18.12.2020 21:58 ABONE OL
Kaçak hafriyat dökerken jandarmaya yakalandılar

Bursa İl Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, daha öncede hafriyat dökülerek çevre katliamının yapıldığı Nilüferköy mahallesinde havadan kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında zeytinlik alan içerisinde drone kamerasına iki hafriyat kamyonunun görüntülenmesi üzerine harekete geçen ekipler, görüntü ve fotoğraf kaydı aldığı 06 FA 7129 ve 16AFJ 328 plakalı kamyonları suçüstü yakaladı.

Kaçak döküm yapan M.S isimli şahısa, Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesinden dolayı 88 bin499 TL idari para cezası kesildi.

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Kaçak hafriyat dökerken jandarmaya yakalandılar
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