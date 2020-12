Kahramanmaraş il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan son dakika bilgilendirmesine göre 20 Aralık Pazar günü sabah 08.00'dan 23 Aralık Çarşamba günü sabah 08.00'a kadar kent genelinde her çeşit insansız hava aracı uçuşlarının yasaklandığını bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Genel Güvenlik ve Asayişin sağlanması amacıyla kent genelinde her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır '' denildi.