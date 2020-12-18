Kalbi duran işçiyi itfaiyeci masajla hayata döndürdü

Adana'da Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir evde asansörü tamir etmek için eve gelen Turan Yağmur (53), işçi arkadaşının harekete geçirdiği kabinle tavanın arasında sıkışarak, yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Yağmur'un kalbinin durduğunu belirledi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından Yağmur'un kalbi yeniden çalıştı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Yağmur'un, ambulansla götürüldüğü hastanede, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.