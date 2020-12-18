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Kamyonetten çalıntı kablo çıktı

’da şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasından Türk Telekom’a ait olduğu tespit edilen yaklaşık 1 ton çalıntı kablo çıktı. Olayla ilgili 3 kişi göz altına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:11 ABONE OL
Kamyonetten çalıntı kablo çıktı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Buluttepe Mahallesi Cebike Köprü üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonet içerisinde 750-1000 kg ağırlığında Türk Telekoma ait çalıntı kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili B.D isimli şahıs göz altına alındı.Yapılan araştırmalar sonucu değeri 40 bin TL olan kabloları Türk Telekom Alt Yapı Taşeron Firmasında Çalışan M.A. ve H.Y.Ö. İsimli şahısların B.D ye sattıkları tespit edildi. Göz altına 3 şahıs ile ilgili tahkikat devam ediyor.

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Kamyonetten çalıntı kablo çıktı
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