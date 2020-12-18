Kargolar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

Kargo şirketleri, 81 ilde lojistik hizmet veriyor ve vatandaşlar tarafından da yoğun olarak kullanılıyor. Tüm kurumlarda olduğu gibi, hafta sonları kargo şirketlerinde işi olan vatandaşlar 'kargolar hafta sonu çalışıyor mu' sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu sorusu da son dönemlerin en çok merak edilen konuları arasında yer almakta. İçişleri Bakanlığı yeni tedbirler genelgesinde de bu konu netlik kazandı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı öncesinde hafta sonu kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının süreceği 18- 20 Aralık tarihlerinde hangi işletmelerin açık olacağı hangi işletmelerin kapalı olacağı belirtildi. Peki hafta sonu kargolar açık mı?