Karşıyaka Belediyesinin restoran logosuna tepki: Rezillik

31 Mart seçimlerinden bu yana CHP ile HDP arasındaki adı konmamış ittifak sonrası, birçok CHP'li belediyede HDP'lilerin işe alınması ve önemli görevlere getirilmesinin yankıları sürerken, Karşıyaka'da da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin naaşını emanet ettiği Karşıyaka'da, CHP'li Karşıyaka Belediyesi, belediye şirketi olan Kent A.Ş.'ye bağlı "Kent Garden" isimli restoran için akıl almaz bir logo hazırlayıp, kullanmaya başladı.