‘Keşke annesi de olsaydı’

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra mucize eseri kurtarılan Ayda Gezgin 4'üncü yaşını kutladı. Küçük Ayda için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odasında sürpriz doğum günü düzenlendi. Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin'i Başkan İduğ karşıladı. Ayda, pastadaki mumları, dilek tuttuktan sonra üfleyerek söndürdü. Başkan İduğ, Ayda'ya, sevdiği çizgi film karakteri Elsa kostümünü hediye etti. Baba Uğur Gezgin "Ayda'nın doğum gününü ilk kez eşim olmadan kutladık. Buruk bir doğum günüydü. Ben işim dolasıyla Ayda'yı belediye binasına götüremedim. Kardeşim götürdü. Ayda'yı almak için gittim. Başkanımız kızıma çok sevdiği kıyafeti almış. Ayda çok mutlu oldu. Ağabeyi Atakan ile birlikte mumları üfledi. Benim için hüzünlü bir doğum günüydü. Keşke eşim de yaşasaydı da Ayda'nın doğum gününü birlikte kutlasaydık" dedi.