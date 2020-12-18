Kırsaldaki öğrenciler EBA’ya uzaynet’ten girecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, internet alt yapısı olmadığı için EBA üzerinden eğitim alamayan öğrencilerin sorununu çözmek için ilin 21 ayrı bölgesinde alt yapı çalışması gerçekleştirdi.

Gaziantep'te, koronavirüs salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim alan öğrencilerin internet sıkıntısını gidermek amacıyla kırsal mahalleri kapsayan 21 pilot bölge için çalışmalar tamamlandı. Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gerciğin ve Akbayır kırsal mahallelerindeki öğrencilerle bir araya gelerek derslerini izledi.

'Akıllı Şehirler Projesi' kapsamında, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünce internet ulaşım sıkıntısı yaşadığı tespit edilen 21 bölgede başlattığı pilot çalışma sona erdi, belirlenen noktalarda bulunan internet ağı sorunu ortadan kaldırıldı. Geleceğin söz sahibi gençlerin her ihtiyacının karşılanması gerektiğinin altını çizen Başkan Fatma Şahin, "Öğrencilerimiz için ne gerekiyorsa yapmayı sürdürerek eğitimde yaşayacağınız olası aksaklıkların önüne geçeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise pandemiyle beraber yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını dile getirerek, "Öncelikle her çocuğun her evde eğitim alması için teknolojik bir aygıtın olması gerekiyor. Bu yetmiyor, bir de internetin olması lazım. İnternette ortaya çıkan zayıflığın nedeni de kullanım oranındaki ani artıştır. Böylelikle kırsal mahallelerdeki internet dolaşımında sıkıntılar meydana geldi. Şimdi yapılan yeni sistemle birlikte kırsal mahallelerdeki internet sorunu ortadan kalkacak. Diğer bir sorun da tableti eksik olan evlerdi. Burada da hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin katkılarıyla 60 bin adet tablet alınma süreci başladı" dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de bulundukları köyün internet alt yapısının olmadığına işaret ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğinde benzer internet alt yapısı sıkıntısı yaşanan 21 köyde pilot çalışması yapıyoruz. İnternet altyapısını güçlendirdik. Kablosuz internet 'uzaynet' direk uydudan bağlantı sağlanıyor. Bugün, bu çalışmanın denemesini yapacağız" diye konuştu.

Proje kapsamında internet alt yapısı güçlendirilen yerler İslâhiye'nin Yağızlar, Esenler, Karkamış'ın Çiftlik, Kelekli, Nurdağı'nın Kartal, İncegedik, Yavuzeli'nin Tokaçlı, Beğendik, Havuz, Saraymağara, Nizip'in Tatlıcak, Şehitkamil'in Küllü, Karadede, Karakesek ve Köraliler mezrası, Şahinbey'in e Akbayır, Malazgirt, Cevizli, Zeytinli, Gerciğin, Oğuzeli'nin ise Dokuzyol mahallesi.