Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Yüzde 30 düştü! Tüm şehir kıpkırmızıydı!

DOLULUK ORANI YÜZDE 65'E GERİLEDİ

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirlerin sıkı uygulanmaya başlaması ile vaka sayılarında ciddi düşüşler başladığını aktaran Karakoç, şunları söyledi:



"Günlük yüzde 30 civarında düşüş başladı. Bu aynı şekilde neye yansıyor? Tabi ki yoğun bakım yatak kapasiteleri ve serviste yatan hastalarımıza da yansıyor. Bu da yaklaşık yüzde 65 bandına geriledi. Yani 10-15 bantlık bir etkileme oldu. Kısıtlama ve tedbirlerin devamı halinde yaklaşık 25-30 günlük bir periyot içerisinde bunun çok daha aşağılara ineceği ve hafifleyeceği süreci de bekliyoruz. Süreçte aslında bizim için önemli olan kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılması söz konusu olsa dahi vatandaşların tekrardan daha dikkatli olması gerekiyor. Sizin en son vakayı yakalamayana kadar riskiniz devam ediyor.



