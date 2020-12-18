Kocaeli’nde sokak hayvanları için besleme guruplar oluşturuluyor

Yaşanan koronavirüs salgınının, sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değiştiğini ve bu nedenle yiyecek ile içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düştüğünü hatırlattı. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere, artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğunun ortaya çıktığını ifade etti.

TALİMAT VERDİ

Havaların soğuması ve zor kış şartlarının görülmeye başlaması ile birlikte sokak hayvanlarının da yiyecek bulma noktasında zorlandığını vurgulayan Vali Seddar Yavuz, Kaymakamların koordinasyonunda, kurum ve kuruluşlar ile gönüllülerin de içinde bulunacağı "Hayvan Besleme Grupları" nın oluşturulması talimatını verdi. Vali Yavuz; "Sosyal yaşantının bir parçası olan hayvanların rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmaları kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. " diyerek tüm Kocaelilerden de bu konuda destek istedi.

HASSASİYET GÖSTERİLSİN

Vali Seddar Yavuz'un konu ile ilgili bütün kurum ve kuruluşlara gönderdiği talimatlarında; Kaymakamlıklar ve Doğa Koruma ile Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yerel yönetimlerle gerekli koordinasyon sağlanarak, sokak hayvanlarının korunması, beslenmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile işbirliğinin sağlanmasını istedi. Ayrıca sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan "Hayvan Besleme Grupları" nın oluşturulması, iletişim ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmesi ve buna ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, sokak hayvanlarının mağduriyetine neden olunmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.