Kolunu makineye kaptıran hastanın eli 4 ameliyatla kurtarıldı

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 42 yaşındaki Bakır Dipbakuz'un makineye kaptırdığı kolunda kemik, kas ve tendon yaralanmaları oluştu. Elinde ve kolunda yüzde 60 a yakın yumuşak doku kaybı mevcut olan hasta ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan hastaya acil ameliyat planlandı.

Bu tarz zor ve riskli ameliyatları başarı ile gerçekleştiren El Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Numan Atılgan tarafından ameliyatı planlanan hastanın ilk müdahalesi yapılarak elin ve kolun dolaşımı sağlandı. Yumuşak doku hasarına bağlı kemik ve tendonları açıkta olan hastaya enfeksiyonu engellemek için aşamalı olarak iki kez enfekte ve cansız dokularına temizlik ameliyatı yapıldı. Ciddi yumuşak doku defekti olan hastanın uyluğundan eline serbest doku nakli planlandı. 7 saat süren zorlu ameliyatla uyluğundan alınan 35*25 cm büyüklüğündeki doku, hastanın eli ve koluna nakledildi.

Doktor Atılgan yapılan başarılı operasyonla ilgili şunları söyledi; "Hastamıza aşamalı olarak 4 ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası takiplerinde problem yaşamadığımız hastamızın taburculuğunu planlanmaktayız. Böyle ciddi ve kompleks yaralanmalar hastanemiz el cerrahisi kliniğinde başarıyla yapılmakta olup hastanemizin güçlü alt yapısıyla bölgemize hizmet vermeye hazırız" dedi.