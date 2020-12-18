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kendini kopyalıyor

Giriş Tarihi: 18.12.2020 ABONE OL
Koronavirüs kendini kopyalıyor
Tarım Bakanlığı, 13 Aralık'ta Utah'taki vahşi bir vizonun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda çiftliği çevreleyen başka bir türde virüse rastlanmadı ve Kovid- 19'un vahşi vizonlar arasında yayıldığına dair bir kanıt elde edilmedi. Bu nedenle vizonun virüsü çiftlikten yeni almış ve o zamandan beri yaymamış olması ihtimali üzerinde duruldu. Vizonların Kovid-19'u kendi aralarında ve diğer vahşi yaşamlara yayabilecekleri ihtimalini değerlendiren uzmanlar, virüsün doğada kendi kopyalarını oluşturabileceğini kaydetti.
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Koronavirüs kendini kopyalıyor
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