Koronavirüs kendini kopyalıyor

Tarım Bakanlığı, 13 Aralık'ta Utah'taki vahşi bir vizonun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda çiftliği çevreleyen başka bir türde virüse rastlanmadı ve Kovid- 19'un vahşi vizonlar arasında yayıldığına dair bir kanıt elde edilmedi. Bu nedenle vizonun virüsü çiftlikten yeni almış ve o zamandan beri yaymamış olması ihtimali üzerinde duruldu. Vizonların Kovid-19'u kendi aralarında ve diğer vahşi yaşamlara yayabilecekleri ihtimalini değerlendiren uzmanlar, virüsün doğada kendi kopyalarını oluşturabileceğini kaydetti.