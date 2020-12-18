Koruma altındaki kelaynaklara korona tedbiri

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Şanlıurfa Birecik Kelaynak tanıtım merkezi Birecik Belediyesi ekipleri tarafında dezenfekte edildi.

1990 yılında sayıları sadece 11 olan kelaynakların, iyi bakımları, çevresel etkilerin azaltılması, göç zamanı yeniden kafeslerine alınmaları ve yeni yaşam alanlarına alışmaları ile üremeleri de çoğaldı. Bu yıl üreme döneminde 68 yeni yavrunun dünyaya gelmesi ile istasyondaki kelaynak sayısı 285'e yükseldi. Kelaynakların olduğu tanıtım merkezi binası koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Birecik ilçesinde bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren kelaynakların üretim istasyonun yanından bulunan Kelaynak Tanıtım Merkezi Covid 19 ile mücadele kapsamında Birecik Belediyesi ekipleri tarafında dezenfekte edildi.

Birecik Şefliği idare binası ve yerli yabancı turistleri ziyaret ettiği Kelaynak tanıtım merkezi Birecik Belediyesi ekipleri tarafından hijyen kuralları çerçevesi haftada 2 gün düzenli olarak dezenfekte edildiği belirtildi. Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) den yapılan açıklamada;

"Covid 19 ile mücadele kapsamında 17.12.2020 tarihinde Birecik Şefliğimiz idare binası ve Kelaynak Tanıtım Merkezimiz Birecik Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilmiştir. Dezenfekte çalışmaları Birecik Belediyesi tarafından her hafta düzenli olarak yapılmaktadır. Bu vesile ile Birecik Belediyesine ve değerli ekiplerine teşekkür ederiz."denildi.