Kovid-19 salgını vatandaşları doğal ürünlere yöneltti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz aylarında bir bin zahmetle doğal olarak insan gücüyle hazırlanan ve kış ayları için saklanan vitamin deposu kuru ve doğal yiyecekler Kovid-19 salgınıyla birlikte tüketilmeye başlandı.

Bölge sakinleri, Kovid-19 salgını nedeniyle kış aylarında bünyeyi daha sıcak tuttuğuna inanılan ve kan eksikliğini gideren vitamin deposu ürünlere yönlendi.

Daha önceki yıllara göre doğal ürünlerin tüketiminin arttığını dile getiren şarküteri işletmecisi Habeş Akgül, şunları kaydetti: "Ülkemizin de içinde olduğu zorlu bir süreçten geçiyoruz, esnaflarımızın işlerinde düşüş yaşanmış durumda ama şarküteri iş yerleri vatandaşlarımızın salgından dolayı kışın tüketimi yapılan çoğunluğu şire üzümle doğal olarak üretilen vitaminli kuru yiyeceklere yöneldiği için işlerini sürdürebiliyorlar. İnsanlarımız kendisinin ve ailesinin sağlığı açısından doğal olarak bölgede yaz aylarında kurutularak yapılan kuru yemiş, bastık, kesme, tatlı sucukları ve pekmez çeşitlerine ilgi gösteriyor. Temennimiz salgının bir an önce biterek insanlarımızın daha sağlıklı ve ferah bir güne kavuşmasıdır."

VİTAMİN DEPOSU ÜRÜNLERİN SATIŞI ARTTI

Yazın bölgeye has olarak vatandaşlar tarafından yapılıp işyerleri ve şehir dışına sipariş verildiğine de değinen Akgül, "Daha önce Siverek'te şire üzümünden yapılan kış yiyeceklerine fazla talep olmadığı için şehir dışına gönderme imkânımız oluyordu. Şu an salgından dolayı ilçede satışlarımızı yapıyoruz, şehir dışına sipariş veren kişiler bile oluyor. Geçen yıla göre şehir dışı siparişleri çok az." diye konuştu.

SALGINDAN DOLAYI TÜKETİM ARTTI

Salgından dolayı vatandaşların sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirten Mehmet Fahri Arıtürk, "Daha önce bu ürünleri fazla tercih etmezdik ama salgının başlamasıyla birlikte insanlarımız bol vitaminli ve doğal olan yiyecek ile bitki ürünleri tüketimini arttırdı. Bölgede doğal olarak yapılan ürünler hem lezzetli hem de kış aylarının vazgeçilmez yiyecekleridir. İnsanlarımız biraz daha tedbirli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışsa ülke olarak salgını yeneceğimize inanıyorum." dedi.