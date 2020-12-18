Köy köy dolaşarak çocuklara fasikül dağıtıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan örnek sorular Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitapçık haline getirilerek evinde tablet ve interneti olmayan ve (LGS) ye hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın katılımlarıyla öğrencilere ulaştırılmaya başladı.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, merkeze bağlı Serinova Beldesi Yatılı Bölge Ortaokulu ile Taşoluk Köy İmam Hatip Ortaokulunda Öğretmen ve 8.sınıfta okuyan Öğrencilerle bir araya gelerek fasikül dağıtımı yaptı. Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı açıklamada, Muş Merkez ve bağlı 5 ilçede kırsalda yaşayan ve EBA erişimi olmayan öğrencilere fasikül dağıtılmaya başlandıklarını söyledi. "Siz bize gelemezseniz biz size geliriz" parolasıyla çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kıvanç, fasikülleri öğrencilerin uzaktan eğitim desteği vermek için ilk etapta sözel ve sayısal olmak üzere bin fasikül basımı gerçekleştirerek oluşturulan ekiple köy köy dolaşarak EBA erişimi olamayan öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını dile getirdi. Kıvanç, İl Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibince özellikle kırsal köylerdeki öğrencilerin eğitimine destek amacıyla EBA-TV yayın müfredatı kapsamında 8 sınıfları için sözel ve sayısal soruları içeren bin tane fasikülü kitapçık haline getirerek dağıtıma başladıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Kıvanç şunları kaydetti:

"Bakanlığımız 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüzü eğitime ara verilip, uzaktan eğitime geçildi. Ancak uzaktan eğitim sürecinde internet erişimi bulunmayan dezavantajlı kırsal köylerimizdeki 8.sınıf öğrencilerimize yönelik için Mille Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan soru fasikülleri ilk etapta sözel ve sayısal olmak üzere bin fasikül basımı gerçekleştirdik. Şu anda ekiplerimiz tarafından köy köy dolaşarak öğrencilerimize dağıtımına başladık. Bu amaçla öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacağımız." İnterneti mazeret olarak görmediklerini anımsatan Kıvanç, "Bizim okuduğumuz dönemlerde bırakın interneti televizyonlar bile yoktu. Bu gün tabi ki bu imkanlardan yaralanmak istiyoruz. Ancak alt yapısı müsait olmayan internete ulaşımda güçlük çeken bazı yerlerimiz var. Bunu kabul etmemiz lazım. Biz bu sıkıntılarımızı nasıl aşabiliriz bunun çabası içerisindeyiz. İşte hazırladığımız fasiküllerle Çocuklarımızın soruları daha iyi okumaları anlamında, daha iyi yorumlama anlamında katkı sunmak için 100 temel eserde yer alan kitaplarımızı da fasiküllerle birlikte dağıtmaya devam ediyoruz. İnşallah çocuklarımız bu süreci daha iyi bir şekilde değerlendirir bütün insanlığa katkı sağlayacaktır. Bu amaçla çocuklarımızın eksikliklerini tamamlayacağız. İnşallah geleceğe hazırlanan gençlerimiz bu fasiküllere ile daha iyi bir çalışma içerisine gireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Serinova Yatılı Bölge Ortaokulu 8.sınıf Öğrencisi Merve Tekin, bu yıl LGS 'ye hazırlandığını belirerek," Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtılan fasiküller sayesinde LGS'yi kazanmak için çaba göstereceğini söyledi.