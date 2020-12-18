Köyler çiçek açıyor! 'Çadap'ın Çiçekleri' kız çocukları geleceğe artık umutla bakıyor

Kız çocukları başta olmak üzere imkansızlıktan okuyamayan veya okulunu yarıda bırakan çocuklara destek amacıyla harekete geçen Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu'nın projesi kısa sürede büyük ilgi gördü. Anne babası işsiz olan veya hayatta olmayan çocuklar ile engellilere öncelik verilen projede kısa sürede onlarca burs sağlandı. İlk etapta 10 öğrenciye burs planı yapan platform bir ay dolmadan 35 sayısına ulaşmayı başardı. Burs verilenler arasında babası cezaevinde olan, anne veya babası hayatta olmayan yada çok büyük maddi imkansızlıklar yaşayan çocuklar. Görme engelli bir üniversite öğrencisi de yine burs imkanı sağlanan kişilerden biri oldu. Projeye ilgi gösteren bazı ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından projenin tanıtımını yaparak desteklerini gösterdi.

Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu-Derneği Başkanı Aziz Binzet, kız çocuklarının okuması ve özellikle köylerdeki çocuklara dokunarak farkındalık yaratmak amacıyla yola çıktıklarını kaydederek şunları söyledi:



"'Adıyaman'da bir kızım var okuyacak' mottosuyla başlatmış olduğumuz Çadap'ın Çiçekleri'nin iki yol göstericisi oldu. Biri merhum Türkan Saylan'ın Kardelen projesi, diğeri Güneydoğu'da yaşanmış hikayelerdi.

Hikayelerden birinde; geçmişte durumu çok iyiyken, işleri bozulan bir vatandaşımız çocuklarını okula gönderemiyor. 6 çocuklu bu ailenin en büyük çocuğu olan kızımız, okulu bırakıp tarlalarda çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Diğer kardeşleri de...Bir diğer hikayede ise, tekstil atölyesinde çalışan bir kız çocuğu, yöneticisinden bir arkadaşını işe alınmasını ister ama kabul görmez. Çünkü kendisinin haftalık ödemesi bile zar zor yapılmaktadır. Genç kız, yöneticisine, haftalığının ikiye bölünüp arkadaşına verilmesini talep eder. Şaşırıp nedenini soran yönetici, 'Ablam, ev ekonomisine katkısı olmadığından hiç tanımadığı biriyle evlendirilip gönderildi. Arkadaşım da aynı sonu yaşamasın, evde söz hakkı olsun diye çalışsın istiyorum' yanıtını alır.

Tüm bu gerçek hikayeler ve araştırmalarım sonrasında kırsalda özellikle kız çocuklarının yaşamına dokunmak gerektiğini düşündüm. Büyükşehirde bir-iki akşam dışarıda yenilen yemeğin parasıyla köylerde çocuk okutma maliyetinin karşılanabileceği gerçeğiyle yüzleştim. Buradan hareketle, köylerde çocuklarımızın bir aylık eğitim masraflarını karşılayabiliriz anlayışıyla ve biraz da pozitif ayrımcılık yaparak kız çocuklarımıza dokunmamız halinde hem hayata tutunmaları, hem de gelecekte alacakları eğitime göre ekonomik özgürlüklerini elde edebilecekleri fikri iyice kafamda yer edindi.

Yönetim Kurulumuza sundum. Hepsi de destekledi. Tek çekincemiz, sayının artması halinde bu yükün altından kalıp kalkamayacağımz oldu. Kısıtlı bir kontenjan belirledik. Ama ilgi o kadar fazla oldu ki, bu sayının 5 katına yalnızca 15 günde ulaştık. Şu an ise, daha fazla öğrenciye burs verebilmenin planlarını yapıyoruz. Projemizde şeffaflık ön planda. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan yavrularımız ile bursiyerler arasında ÇADAP olarak köprü olmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimize bir şeyler yapmanın heyecanını yaşıyoruz."

Kampanya kapsamında ilk etapta iki kız çocuğuna, online eğitime katılmakta sıkıntılar yaşadıkları için İstanbul'dan iki adet tablet gönderildi.