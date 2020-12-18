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Kumarhaneye çevirilen eve baskın

’ün Yenice ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve baskın düzenleyen polis 3 masa da 14 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kişilere 30 Bin 775 TL ceza kesildi.

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:06 ABONE OL
Kumarhaneye çevirilen eve baskın

Karabük'ün Yenice ilçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Emniyet ekipleri bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, odalarda 3 masada 14 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polis, iskambil kartlarına el koydu. 14 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 30 bin 775 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, 14 kişi arasında bulunan E.K. hakkında 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kumarhaneye çevirilen eve baskın
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