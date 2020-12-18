Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele birimi (KOM) ve Narkotik Şube timlerinin (NARKO-TİM) yaptığı çalışmalarla 5 bin makaron ve 300 gram bonzai ele geçirildiği açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü basın Bürosundan yapılan açıklamada: "KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimiz merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Gaybi Efendi Mahallesi faaliyet gösteren işletmeciliğini M. K. isimli şahsın yaptığı bir işyerinde ve şahsın aracında yapılan aramada 5000 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince müşterek yapılan çalışma neticesi Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilen bir araç Domaniç-Tavşanlı yolu üzerinde durdurulmuş, araçta ve araçta bulunan 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 300 gr bonzai maddesi ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi" denildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.