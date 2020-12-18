Mağarada ölü bulunmuştu! Katilleri aileden çıktı... Her satırı kan donduran son dakika haberi!

'MAĞARAYA, TORBANIN İÇİNDE SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜK'

Emrah Cantemur ise, "Babam, hayvanların sulanması yüzünden anneme kızmaya başladı. Akabinde annemin üzerine yürüyerek onu itekledi. Bu esnada ben ve ağabeylerim Metin ve Özcan kavgayı duyarak dışarı çıktık. Annemi korumak için araya girdik. Babam 'size ne siz ne karışıyorsunuz?' diyerek bize çıkıştı ve küfretmeye başladı. Bizim de üzerimize yürümesi sebebiyle karşılık verdik. Bunun üzerine kavga çıktı. Kavga sebebiyle annem fenalaşınca biz annemle ilgilenmeye başladık. O esnada babam ahıra gitti. Ağabeyim Özcan'ın olay yerinde olmadığını fark ettik. Bunun üzerine ağabeyimi aramaya başladık. Metin ile birlikte babam ve Özcan'ı ahırda gördük. Ahıra gittiğimizde babamın ölmüş olduğunu fark ettik. Ağabeyim Özcan 'babamı gömelim' dedi. Korktuğumuz için Metin ile birlikte bu fikre iştirak ettik. Akşam olunca ağabeyim Özcan'ın bizi götürdüğü yere babamı gömdük. Babamı evden mağaraya kadar torbanın içinde sürükleyerek götürdük. Babamın arabasını şehir merkezine bırakma fikri aklımıza geldi. Özcan ağabeyimi bunun için gönderdik. O da ehliyeti olduğu için kardeşim Ferdi'yi de yanına alarak arabayı Yaycı köyüne bıraktı. Ferdi'nin olaydan bu aşamaya kadar haberi yoktu. Pişmanım" dedi.

Metin Cantemur da kardeşleri Özcan ve Emrah Cantemur'un verdiği ifade doğrultusunda ifade verdi.