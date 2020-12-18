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Mezar stelini satmaya götürürken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklılık ve organize şubesi (KOM) ekipleri elindeki tarihi eseri satmaya götüren kişiyi suçüstü yakaladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 18.12.2020 13:07 ABONE OL
Mezar stelini satmaya götürürken yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesi bölgesinde şahsın kullanmış olduğu otomobili durdurarak arama yapan jandarma araçta tarihi eser niteliğindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet 119×30 cm ebatlarında mezar steli ele geçirdi.

MEZAR STELİ NEDİR

Mezar başlarına veya üzerine dikilen ya da yatırılan uzunca, dikdörtgen levha ya da blok şeklinde taşlardır. Stel üzerinde ölüyü tanıtan yazı veya kabartma resim ya da her ikisi bir arada bulunur. Bunların yardımıyla eski devirlerde yaşamış insanların kültürel, sosyal ve hatta ekonomik yaşamlarını aktarma imkanı verir.

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Mezar stelini satmaya götürürken yakalandı
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