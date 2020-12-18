Moda tasarım yarışmasına online ödül töreni

Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç, yenilikçi tasarımcıların önünü açma amacıyla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl 15. kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Zülal Açar oldu. İkinciliği Selen Tavtın kazanırken, üçüncülüğü Ayşe Kaya elde etti. EİB 15.Moda Tasarım Yarışması'nın ödül töreni pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleştirildi. EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar'ın moderatörlük yaptığı online ödül töreninde 10 finalistin tasarımları arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıtıldı.

TASARIMLAR TALEBE ŞEKİL VERİYOR

Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, tasarımların talebe şekil vereceğine inandıklarını, müşterinin bir sonraki isteğinin bu tasarımlarla şekilleneceğini düşündüklerini, genç tasarımcıların sektörde bir adım öne geçmeleri için tasarım yarışmalarının öneminin büyük olduğunu vurguladı. Paris, Milano, Londra, New York gibi moda endüstrisinin dışa açıldığı kentlerde değil, Sao Paulo, Tokyo gibi şehirlerde de moda tasarımı ve etkinlikleri giderek önem kazandığının altını çizen Gülle, "Konfeksiyon ve hazır giyimde güçlü bir geleneğe ve üretim altyapısına sahip olan ülkemizin de, dünya moda akımlarının oluşumunda artık daha aktif rol aldığını görüyoruz. Ülkemiz dünyanın "Moda Tasarım Havzası" olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. "İstanbul Moda Haftası" ile Türkiye, Dünyanın önemli moda başkentleri ile yarışıyor. Biz bu nokta da, hem insan kaynakları hem de altyapı ve doğal kaynakları ile öne çıkan İzmir'de, Ege İhracatçı Birliklerimiz tarafından düzenlenen bu yarışmaya özel bir önem veriyoruz" diye konuştu.

SANAYİ İLE TASARIMCIYI BULUŞTURUYORUZ

"Yaratıcı Marka" olmak isteyen "Sanayi" ile "Özgün ve Yenilikçi" olmak isteyen "Tasarımcıyı" buluşturuyoruz. Tüm bu çabalarımız sektörümüzün ihracat rakamlarına da yansıyor" diyen TİM Başkanı Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün, "Hazır giyim ve konfeksiyon" sektörümüz 18 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü sektörü. Sektörümüz 2020 yılında pandemiye rağmen sergilediği olumlu performansla, yalnızca ülkemizde değil dünyada da dikkatleri üzerine çekiyor. Temmuz ayında aylık bazda ihracat rekoru kıran Hazırgiyim sektörümüz, Ekim ayında bu rekorunu 1 milyar 858 milyon dolara çıkardı. Sektörümüzün bu yılın tamamı için 17,7 milyar, Önümüzdeki dönemde ise 33 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Biz bu hedeflere ulaşılacağından eminiz. Başta hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz olmak üzere, tüm sektörlerimizin 2023 yılında ulaşmayı hedeflediği yüksek katma değerli ihracat için inovasyona ve tasarıma daha fazla odaklanması gerektiğini görüyoruz."

2021'DE 4 YARIŞMA OLACAK

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki her sektörün tasarımın gücünü kendi sektörleri ile harmanlayarak birçok projeye imza attıklarını dillendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB olarak öncü sektörleriyle tasarım yarışmaları düzenleyerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında önemli bir rol oynadıklarının altını çizdi.

EİB bünyesinde EİB Moda Tasarım Yarışma dışında, Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması ve AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmasının Ege Bölgesi'nin ihracattaki rekabetçiliğini ve katma değerli ürün ihracatına güçlü kaktı sağladığını dile getiren Eskinazi, şöyle konuştu: "Tasarıma yapılan yatırım gelecek için umutlarımızı yeşertiyor. EİB'nin tasarım yarışmalarının dördüncüsü olacak mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanılacağı Ezberbozan Tasarım Yarışmamızı düzenlemek için de çalışmalarımız hızla devam ediyor ve 2021 yılında dördüncü tasarım yarışmamızı da hayata geçirmiş olacağız."

MODA ENDÜSTRİSİNE YÜZLERCE TASARIMCI KAZANDIRDIK

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise; Ege Bölgesi'nin tasarım kültürünü geliştirmek, genç tasarımcılara kariyer imkanları sunabilmek, "Designed in Turkey" algısının geliştirilmesine katlı sağlamak amacıyla 2004 yılından beri düzenledikleri EİB Moda Tasarım Yarışmasıyla Türk moda endüstrisine yüzlerce tasarımcı kazandırdıkları bilgisini paylaştı. Dünya'nın geldiği noktada 2020 yılında sürdürülebilirlik eksenli TECH-TILITY temalı tasarımların yarıştığı bilgisini veren Sertbaş, "Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak 2019 yılında 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu yılın ilk 11 aylık döneminde de EHKİB olarak geçtiğimiz yıl performansımızı yakaladık. Pandemiye rağmen sektörümüzün oldukça iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörlerinden biri olmamızda ve yine katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirmemizde yıllardır tasarıma yaptığımız yatırımın büyük payı olduğunu düşünüyorum. Pandemiyle birlikte fuar/ticaret heyeti/seminer etkinliklerimizi dijital platfomlara taşıdık. Yeni yılda da dijital faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

JÜRİDE KİMLER YER ALDI

Moda Tasarımcısı Özlem Erkan'ın koçluğunu yaptığı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması'nın Jürisinde EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı ve Jüri Başkanı Tuğba Hazar, Moda Tasarımcısı Dilek Süslüer, Moda Tasarımcısı Ece Gözen Akın, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu, Moda Tasarımcısı Gül Ağış, Spot Tekstil Firma Sahibi İzak Eskinazi, STYLIST Kaner Kıvanç, Moda Tasarımcısı Murat Acar, Moda Tasarımcısı Özlem Kaya ve Moda Fotoğrafçısı Tolga Yurdaer görev yaptı.

Tasarımcıların kıyafetleri dikim aşamasından başlanarak, fitting süreci, kıyafetlerin mankenler üzerinde 360 derece fotoğraf çekimiyle zenginleştirilmiş finalist videoları seçim öncesi jüri üyelerine gösterildi.

3 FİNALİSTE YURT DIŞINDA YÜKSEK LİSANS HAKKI

Yarışmanın birincisi Zülal Açar 18 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci olan Selen Tavtın 13 bin TL, ve üçüncülüğü kazanan Ayşe Kaya 8 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Para ödülün yanı sıra, üç finalist yurtdışında iki yıllık yüksek lisans eğitimi hakkı kazandı.