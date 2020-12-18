Modern bina, gece ışıl ışıl

Adıyaman Valiği binasının eskimesi nedeniyle 2015'te yaklaşık 55 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni hükümet konağının yapımı tamamlandı. Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan yeni bina kentte farklı yerlerde hizmet veren kamu kurumları tek çatı altında topladı.

Vatandaşlara günün şartlarına uygun daha rahat ve nezih bir kamu hizmeti sunan 4 katlı modern binada Valilik, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim, İl Kültür Turizm, Nüfus, Sanayi Teknoloji, Milli Parklar, Meteoroloji, Ticaret il müdürlüklerinin yanısıra Sosyal Etüt ve GAMER Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Sivil Toplumla İlişkiler gibi kurumlar yer aldı.

KALİTELİ MERMERLE ENERJİ TASARRUFU

Adıyaman mermerinin yine binaya renk kattığını ifade eden Mermer işletmecisi Çoşkun Atiz; "Yeni valilik binasının dış cephesinde ve iç kısmında Adıyaman'ın kendi öz değeri olan ve son yıllarda dünyaca üne kavuşan dark emperador ve light emperador cinsi yüksek kaliteli mermer kullanıldı. Dış cephede klasik boya kullanımı yerine döşenen mermerler sayesinde yazın serin, kışın ise sıcak bir hizmet sağlanacak ve bu şekilde enerji tasarrufu elde edilecek. Bu mermer kullanımıyla birlikte ayrıca, şehrin yaz mevsiminde aşırı sıcak iklime sahip olmasından kaynaklı olarak gelecekte oluşabilecek boya ve dış cephe kaplama ihtiyacının da önüne geçilerek olası yüksek kamu harcamalarının da önüne geçilmiş olacaktır."dedi

GECE GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜLEDİ

Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan yeni binanın gece çekilmiş ışıl ışıl fotoğrafları da görenleri büyüledi. Vatandaşlar da yeni binayı beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.

ESKİ BİNA YIKILDI, 500 KİLOLUK HEYKEL TAŞINDI

Öte yandan 50 yıldır hizmet veren Adıyaman Valiliğinin eski binasının yıkımı çalışmalarına da başlandı. İki blok halinde birleştirilmiş olan 6 katlı binanın birinci ve ikinci kat iç ve dış duvarlarının yıkılmasının ardından binanın taşıyıcı kolanlarına darbeler vuruldu. İş makinesinin taşıyıcı kolona vurduğu son darbeyle binanın önce bir kısmı, daha sonra ise ikinci kısmı yerle bir oldu. Binanın önünde bulunan 500 kilo ağırlığında, 3,5 metre yüksekliğindeki 50 yıllık bronz Atatürk Heykeli de vinç yardımıyla Yeni Valilik Binasına taşındı.