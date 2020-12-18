Motosiklet sürücüsü öldü, yalan söyleyen taksici tutuklandı

Kaza dün saat 15.00 sularında İstanbul Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen 21 yaşındaki motosikletli Yunus Yıldırım, emniyet şeridinde bekleyen taksici İsmail K.'nın taksisine arkadan çarptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'ARABAM ARIZALANMIŞTI'

Taksi sürücüsü İsmail K., polis memurlarına aracı arızalandığı, bu nedenle emniyet şeridine girdiğini ve meydana gelen kazanın bu şekilde gerçekleştiğini söyledi. Taksi sürücüsü İsmail K., olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arabam silkelenmeye başladı. Dikkatli bir şekilde emniyet şeridine aldım. Aynadan baktığımda hiçbir şey yoktu. Bir anda bir gürültü oldu. Aşağıya inip baktığımda motorcunun arabama çarptığını gördüm.' dedi.

YOLCULAR TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜ YALANLADI

Kaza esnasında taksinin içinde bulunan yolcuların Kartal Yakacık Polis Merkezi'nde verdiği ifadelerinde yolcuların, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cevizli'ye gitmek için taksiye bindiklerini, taksi sürücüsünün D-100 karayolunda ilerlerken sapağı kaçırdığını, ardından taksi sürücüsünün emniyet şeridinde geri geri gitmeye başladığını ve bu sırada motosikletlinin araca çarptığını söyledikleri öğrenildi. Bunun üzerine taksi şoförü polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası ise taksi şoförü, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Taksi şoförü İsmail K., İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda 20 yıllık taksi şoförü olduğunu, olay günü saat 14.00 civarında yolcu aldığını, yolcuların Kartal Araştırma Hastanesi'ne gitmek istediklerini söylediklerini, Kartal Köprüsü'nü geçtiği esnada kendisine acile gideceklerini söylediklerini ve kendisinin de sapağı kaçırdığını söyledi. Sorgusunun devamında aracını emniyet şeridine çektiğini ve daha önce aracının silkelenme yaptığını söyleyen şüpheli taksici, emniyet şeridinde aracını kontrol etmek istediğini, sonrasında geri geri gidip gidemeyeceğini düşündüğünü, arkasına baktığını ama cesaret edemediğini, arabayı 1. vitese attığında arkadan bir şeyin arabasına çarptığını, suçsuz olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından mahkeme, şüpheli taksici İsmail K.'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanmasına karar verdi.