Müteahhidin bankadan çektiği 300 bin lira arabasından çalındı

Ankara'da bankadan çektiği 300 bin lirayı aracının torpido gözüne koyan müteahhit Musa Vural, eşyalarını almak için ofisine girdi. Vural'ı takip eden bir azılı hırsız, arabanın camını kırarak parayı alıp kaçtı.

Ankara Çankaya İlçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde bir bankadan müteahhit Musa Vural, Mersin'de bulunan şantiyenin ihtiyaçları için 300 bin lira para çekti. Bankadan ayrılan Vural, parayı otomobilin torpido gözüne koyarak ofisinden eşyalarını almak için yola çıktı. Vural'ın, bankadaki işlemlerini takip eden İran uyruklu K.S.K., kiraladığı araç ile takip etmeye başladı. Vural, cadde üzerinde arabasını park ederek ofisine girdi. Fırsatı değerlendiren İranlı hırsız, arabanın sağ camını kırıp torpidodan paraları aldı. Hiç bir şey olmamış gibi yakınından geçen taksiyi durdurarak bindi. Taksi ile yaklaşık 10 kilometre gezen İranlı hırsız, tekrar olay yerinde park ettiği kiralık aracına binerek oradan uzaklaştı. Arabasının başına geldiğinde camın kırık olduğunu fark eden Musa Vural, torpidoya baktığında paraların alındığını fark etti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek inceleme de bulundu. Olayla ilgili 'Benzer Suç Analiz Yöntemleri' uygulayarak yaptığı araştırmada İran uyruklu K.S.K., isimli kişinin 2018 yılında Altındağ ilçesinde aynı yöntemle 44 bin lira hırsızlık yaptığını tespit etti.

K.S.K., kiraladığı araçla Kocaeli'de olduğu tespit edilmesi üzerine polis ekipleri operasyon düzenleyerek yakaladı. Arabada yapılan aramada baraj kısmında çanta içinde 300 bin lira ele geçirildi.

Tutuklanan İran uyruklu K.S.K., adliyeye sevk edilirken 300 bin lira Musa Vural'a teslim edildi.