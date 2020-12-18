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Narko denetime uyuşturucuyla takıldılar

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmit İlçesinde gerçekleştirilen ’Narkotik alan denetimi’ uygulamasında,  şüphe üzerine durdurulan 4 kişiden 2,2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:51 ABONE OL
Narko denetime uyuşturucuyla takıldılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın mevcut huzur ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan 'Narkotik alan denetimi' İzmit'te yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli görülen 21 kişi ve 5 araç sorgulandı. Yapılan kontrol ve denetimler esnasında 4 kişi üzerinden 2.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamaların farklı ilçelerde devam edeceği öğrenildi.

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Narko denetime uyuşturucuyla takıldılar
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