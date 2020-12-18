Narko denetime uyuşturucuyla takıldılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın mevcut huzur ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan 'Narkotik alan denetimi' İzmit'te yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli görülen 21 kişi ve 5 araç sorgulandı. Yapılan kontrol ve denetimler esnasında 4 kişi üzerinden 2.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamaların farklı ilçelerde devam edeceği öğrenildi.