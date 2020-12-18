Öğrenci yurdunu, oyun salonuna çevirdiler!

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü mahallesinde bulunan özel bir öğrenci yurdunu oyun salonuna çevrildiğini öğrenen Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, öğrenci yurduna baskın düzenledi.

Baskında yurt içindeki odalarda iskambil ve okey oynayan 53 kişi suçüstü yakalandı. Koronavirüs tedbirlerine uymayarak hem kendilerini hem de birçok kişiyi tehlikeye atan 53 kişiye Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesinden 166 bin 950 Türk lirası para cezası kesildi. Ayrıca ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Yurt işletmecisine ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.