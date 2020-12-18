Ölümün tarifini de verdiler

Bursa polisi, sahte alkolden ölüm ve zehirlenmelerin arka arkaya gelmesi üzerine başlattığı başarılı operasyonlarda Bursa'ya alkolü sokan zanlılardan biri olan Uğur K'yı kısa sürede gözaltına almıştı. Zanlıyı sorguya alan polis, sahte alkol ticareti ile ilgili tüm detayları gün yüzüne çıkardı.

SAHTE RAKI TARİFİ

Yapılan sorgulamalarda Bursa'ya yaklaşık 2 ton sahte alkol getiren Uğur. K'nın ifadeleri adeta kan dondurdu. Sahte alkolü, pandemi döneminden faydalanarak dezenfektan adıyla kente getirdiklerini itiraf eden Uğur K, aynı zamanda müşterilere kurye aracılığı ile ulaştıklarını, pet şişelerde gönderilen sahte alkolün yanında bir de sahte rakının nasıl yapılacağına dair tarif içeren bir prospektüs gönderdiklerini söyledi.