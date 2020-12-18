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On Numara sonuçları BELLİ OLDU! ile 18 Aralık – MPİ sorgulama BURADA!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00’da bünyesindeki MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları 18 Aralık günü şans oyunu severler için açıklanıyor. (MPİ) ile işbirliğinde gerçekleşen MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler kazanmak amacıyla kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 18 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusunu araştırıyor. Milli Piyango Online ile 18 Aralık MPİ - MPİ sorgulama sayfası burada bulabilir ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 20:09 Son Güncelleme: 18.12.2020 20:09 ABONE OL
On Numara sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 18 Aralık On Numara çekiliş sonuçları – MPİ sorgulama BURADA!

On Numara sonuçları, şans oyunu severlerce her hafta Pazartesi ve Cuma günleri heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen 18 Aralık MPİ On Numara çekiliş sonuçları için şans oyunu severler tarafından 18 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklinde soruyla araştırma yapılıyor. Bu başlık altında 18 Aralık MPİ On Numara çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama ekranı bulabilir ve şanslı numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…

ON NUMARA SONUÇLARI (18 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 18 Aralık MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Aralık On Numara sonuçları: 1 - 49 - 66 - 70 - 25 - 67 - 32 - 4 - 8 - 42 - 57 - 7 - 40 - 74 - 36 - 64 - 45 - 20 - 27 - 43 - 41 - 21

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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